Accoltellato dall' ex della compagna che si è dato fuoco il mistero sull' identità del 32enne in fin di vita | Sono pilota dell' Aeronautica Ma arriva la smentita
Accoltellato conn dieci fendenti al collo e all'addome dall'ex compagno della fidanzata mentre si trovava seduto su una panchina in un parco pubblico di Fiorenzuola d'Arda. 🔗 Leggi su Leggo.it
