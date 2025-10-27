Accoltella più volte il fidanzato della ex poi si uccide | 32enne in fin di vita
Piacenza, 27 ottobre 2025 – Tragedia nel pomeriggio di domenica a Fiorenzuola, in provincia di Piacenza. Un cittadino ucraino ha colpito con almeno dieci coltellate l’attuale compagno della sua ex, poi avrebbe raggiunto una zona isolata con l’auto e si sarebbe tolto la vita dando fuoco al mezzo. Invece il 32enne aggredito si trova all’ospedale in fin di vita. È successo nel pomeriggio di domenica e sul caso, che ha ancora molti contorni da chiarire, indagano i carabinieri. L'aggressione è avvenuta intorno alle 17 in via Lungo Arda. Il 32enne, come ricostruito, era su una panchina quando sarebbe stato raggiunto da un altro uomo che lo ha accoltellato - almeno dieci i fendenti - all'addome e al collo prima di fuggire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Agtw.it. . Milano, Luciana Ronchi accoltellata dall’ex 14 volte: «Accanimento sul volto della vittima» - facebook.com Vai su Facebook
Piacenza, uomo accoltella il compagno dell'ex fidanzata | Poi si dà fuoco e muore - Il presunto aggressore sarebbe l'ex compagno della sua fidanzata, poi trovato carbonizzato in un auto. Lo riporta msn.com
Trentaduenne accoltellato su una panchina: «È stato l'ex della fidanzata, l'ha colpito 10 volte». È grave - Un uomo di 32 anni è stato accoltellato nel pomeriggio di domenica 26 ottobre 2025 a Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza. Come scrive leggo.it
Pilota accoltellato su una panchina: «È stato l'ex della fidanzata, l'ha colpito 10 volte». È gravissimo - Un uomo di 32 anni è stato accoltellato e si trova in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Parma. Segnala leggo.it