Accoltella più volte il fidanzato della ex poi si uccide | 32enne in fin di vita

Piacenza, 27 ottobre 2025 – Tragedia nel pomeriggio di domenica a Fiorenzuola, in provincia di Piacenza. Un cittadino ucraino ha colpito con almeno dieci coltellate l’attuale compagno della sua ex, poi avrebbe raggiunto una zona isolata con l’auto e si sarebbe tolto la vita dando fuoco al mezzo. Invece il 32enne aggredito si trova all’ospedale in fin di vita. È successo nel pomeriggio di domenica e sul caso, che ha ancora molti contorni da chiarire, indagano i carabinieri. L'aggressione è avvenuta intorno alle 17 in via Lungo Arda. Il 32enne, come ricostruito, era su una panchina quando sarebbe stato raggiunto da un altro uomo che lo ha accoltellato - almeno dieci i fendenti - all'addome e al collo prima di fuggire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

