Accoltella il rivale e si suicida dandosi fuoco | ipotesi gelosia ossessiva dietro la tragedia di Fiorenzuola

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fiorenzuola un possibile dramma della gelosia: il 37enne ucraino Mikhailo Drodyshevskyi ha accoltellato con ferocia Alessandro Mason, 32 anni, poi si è dato fuoco nella sua auto. Mason è in rianimazione a Parma, mentre l’aggressore è morto carbonizzato. Indagini sul movente passionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

