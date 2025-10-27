Accoltella i passanti a caso un carabiniere spara e lo uccide | il Gip archivia per legittima difesa

Il giudice delle indagini delle preliminari ha archiviato definitivamente l'indagine per omicidio colposo a carico del luogotenente dei carabinieri Luciano Masini. Il militare era finito sotto inchiesta per la morte di Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, un cittadino egiziano di 23 anni. Il. 🔗 Leggi su Today.it

Carabiniere uccise accoltellatore di passanti a Rimini, caso archiviato dopo 10 mesi: “Uso legittimo dell’arma” - Definitivamente archiviata l‘inchiesta a carico del maresciallo dei carabinieri Luciano Masini, comandante della stazione di Verucchio che a Capodanno ... Lo riporta fanpage.it

Accoltella i passanti a caso, un carabiniere spara e lo uccide: il Gip archivia per "legittima difesa" - Il giudice delle indagini preliminari ha accolto la richiesta della Procura: il militare non aveva alternative, era stato costretto ad aprire il fuoco contro l'aggressore per salvaguardare la propria ... Segnala today.it

Rimini, il caso del carabiniere che saprò e uccise a capodanno: per il Gip fu legittima difesa - Accolta la richiesta della Procura di Rimini che a giugno aveva chiuso le indagini arrivando alla conclusione che quella sera Luciano Masini, comandante della stazione di Verucchio, sparò a Muhammad A ... Scrive rainews.it