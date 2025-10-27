Accademia Taekwondo Modena protagonista al Dracula Open

Buona prestazione per gli atleti dell'Accademia Taekwondo Modena, impegnati lo scorso weeekend al Dracula Open, competizione internazionale che ha visto la partecipazione di oltre 1200 atleti.Bronzo per Malak El Koudri, autrice di una buona gara e sconfitta in semifinale per una piccola. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

