Abusi sui figli la precisazione del Comune | Nessun legame con il territorio di Monreale

Monreale – “Si precisa che i recenti e gravi episodi di cronaca, relativi al caso di abusi sessuali sui figli minori che ha portato all’arresto di una coppia, non si sono verificati nel territorio del Comune di Monreale”. Lo dice una nota del comune di Monreale. L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Abusi sui figli, la precisazione del Comune: “Nessun legame con il territorio di Monreale”

