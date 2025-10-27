Abusi sessuali sui figli arrestata coppia di genitori a Monreale Palermo

Monreale (Palermo) – Una coppia convivente è stata arrestata con l’accusa di violenze sessuali nei confronti di due fratelli minorenni. A far scattare l’indagine è stata la coraggiosa denuncia della ragazzina, che ha chiesto aiuto contattando il Telefono Azzurro. I carabinieri del comando territoriale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare disponendo il carcere per entrambi . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Abusi sessuali sui figli, arrestata coppia di genitori a Monreale (Palermo)

