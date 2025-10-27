Abusi edilizi in area protetta | sigilli a struttura ricettiva
I militari in forza al Nucleo Operativo Polizia Ambientale della Capitaneria di Porto di Manfredonia, con il coordinamento del 6° Centro Controllo Ambiente Marino della Direzione Marittima di Bari, unitamente a personale della polizia locale di Zapponeta ha portato a termine un’attività di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Scopri altri approfondimenti
PIRO PORTA IL “CASO FALABELLA” IN SENATO L’esponente di Forza Italia denuncia abusi edilizi a carico del sindaco di Lagonegro: «I senatori basiti pensano a un’interrogazione parlamentare» - facebook.com Vai su Facebook
Nell'area vincolata abusi edilizi e una discarica di rifiuti pericolosi https://ift.tt/oCKn6Pk - X Vai su X
Lido abusivo costruito in area paesaggistica protetta: in Salento sequestrata area di oltre 4mila metri quadri - A Diso le fiamme gialle hanno scoperto, all'interno di uno stabilimento balneare di lusso, diverse irregolarità in materia di abusivismo edilizio in area paesaggistica protetta. Da lagazzettadelmezzogiorno.it
Castellabate, abusi edilizi in Parco: 12 indagati - Lottizzazione abusiva scoperta nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Si legge su ilmattino.it