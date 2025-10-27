Abito in zona ma non li conoscevo in molti sapevano della loro frequentazione
«Abitando in zona, quando sentito le sirene ho cercato di capire cosa fosse successo. Tuttavia, essendo il quartiere popolato da tanti anziani, ho creduto si trattasse di un malore in un’abitazione, ma quando ho raggiunto il luogo dove si è consumata la tragedia, ho visto il ferito già nelle mani. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Salve sono un cittadino di Manfredonia e abito nella zona di Monticchio, volevo segnalare che c è una situazione che va già avanti da diversi anni, cioè ogni volta che piove sia se è poca o abbondante, l illuminazione pubblica salta per tutta la serata e siamo - facebook.com Vai su Facebook
«Abito in zona ma non li conoscevo, in molti sapevano della loro frequentazione» - Il primo cittadino di Fiorenzuola, Romeo Gandolfi: «Siamo davanti ad una tragedia - Da ilpiacenza.it