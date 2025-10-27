Abbandonati a noi stessi Tragica esplosione di Torre la lettera appello dei familiari
Lucca, 27 ottobre 2025 – Ricorrono oggi tre anni esatti da quel 27 ottobre 2022, quando un’ esplosione causata da una fuga di gas fece crollare la palazzina a Torre dove persero la vita Debora Pierini, Luca Franceschi e Lyudmyla Perets. E i loro familiari, oggi, continuano a chiedere giustizia. Un punto di svolta, in questo senso, potrà arrivare solo dopo il 25 novembre, quando si terrà una nuova udienza interlocutoria davanti al Gip, chiamato a confermare la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura oppure ad accogliere le istanze di opposizione presentate lo scorso marzo dagli avvocati difensori dei parenti delle vittime per aprire un processo penale a carico degli imputati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
