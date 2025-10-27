A7 tra cantieri e code il grido d' allarme | Con un' emergenza sanitaria cosa succederebbe?

Genovatoday.it | 27 ott 2025

Code e problemi in mattinata sull'autostrada A7 sul nodo di Busalla, coinvolto da importanti lavori di ammodernamento delle gallerie Giovi e Campora partiti a fine settembre. Di fatto c'è uno scambio di carreggiata con una corsia per senso di marcia. Dal 13 ottobre c'è anche un secondo cantiere. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

