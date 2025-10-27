A7 tra cantieri e code il grido d' allarme | Con un' emergenza sanitaria cosa succederebbe?
Code e problemi in mattinata sull'autostrada A7 sul nodo di Busalla, coinvolto da importanti lavori di ammodernamento delle gallerie Giovi e Campora partiti a fine settembre. Di fatto c'è uno scambio di carreggiata con una corsia per senso di marcia. Dal 13 ottobre c'è anche un secondo cantiere. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Lunghe code sulla statale 113 a Carini a causa dei cantieri che stanno interessando la rete elettrica. Automobilisti incolonnati per diversi minuti. Si prevedono altri 50-60 giorni di interruzioni. - facebook.com Vai su Facebook
Cantieri e rilievi: caos, code e disagi sulla 195 e sulla 131 - X Vai su X
Cantieri, da domani lavori in A7 sul nodo di Busalla - Genova in corrispondenza del nodo di Busalla, avviati questa estate con la riqualificazione delle barriere di sicurezza ... Come scrive rainews.it
Cantieri autostrade, da domani lavori in A7 sul nodo di Busalla - Genova in corrispondenza del nodo di Busalla, avviati questa estate con la riqualificazione delle barriere di sicurezza ... Scrive ansa.it