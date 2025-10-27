A16 Napoli-Canosa chiusura del tratto compreso tra Grottaminarda e Candela verso Canosa A14

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 30 alle 6:00 di venerdì 31 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, verso CanosaA14 Bologna-Taranto. Di conseguenza, sarà chiusa l'entrata verso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

