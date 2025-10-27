A14 fallita rapina a due portavalori

20.30 Tentativo di rapina a due furgoni portavalori lungo la carreggiata sud dell' A14,tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Civitanova Marche.I furgoni sono stati attaccati da armi semiautomatiche ed esplosivo, sono stati sparsi sulla strada anche chiodi a tre punte, ma né le guardie giurate né gli automobilisti in transito sono stati feriti. La rapina non è andata a buon fine e i rapinatori si sono allontanati a mani vuote.La polizia di Macerata ha attivato immediatamente il piano antirapina. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

