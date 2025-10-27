A Vico del Gargano c' è la ' Notte Nera'
A Vico del Gargano arriva la ‘Notte Nera 2025’. L’appuntamento è venerdì 31 ottobre a partire dalle 19. L’iniziativa è inserita nel cartellone della ‘Notte Bianca – Locali in Movimento’. Per l’occasione Vico si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, con allestimenti a tema. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
