A Venezia il torneo studentesco di pallavolo che promuove la prevenzione del tumore al seno
In occasione del mese della prevenzione del tumore al seno, martedì 28 ottobre si terrà in Riva Ca’ di Dio il Torneo di Volley Pink Teams: insieme per il mese della prevenzione. L’evento, nato nell’ambito della campagna internazionale Pinktober di Hard Rock Cafe Venezia e realizzato in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ieri si è svolto il TORNEO DI BENEFICIENZA organizzato dal Comitato UNICEF Venezia con il supporto Associazione Burraco Mestre Incontriamoci, svolto in favore di Unicef a sostegno del progetto "I bambini nelle emergenze" Un ringraziamento partic - facebook.com Vai su Facebook
A Venezia il torneo studentesco di pallavolo che promuove la prevenzione del tumore al seno - In occasione del mese della prevenzione del tumore al seno, martedì 28 ottobre si terrà in Riva Ca’ di Dio il Torneo di Volley Pink Teams: insieme per il mese della prevenzione. Come scrive veneziatoday.it