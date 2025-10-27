A Venezia il torneo studentesco di pallavolo che promuove la prevenzione del tumore al seno

In occasione del mese della prevenzione del tumore al seno, martedì 28 ottobre si terrà in Riva Ca’ di Dio il Torneo di Volley Pink Teams: insieme per il mese della prevenzione. L’evento, nato nell’ambito della campagna internazionale Pinktober di Hard Rock Cafe Venezia e realizzato in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

