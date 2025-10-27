A Valencia il recupero delle foto degli alluvionati di un anno fa

Tv2000.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anno fa, in Spagna, un nubifragio devastava Valencia: oggi si lavora ancora per recuperare ricordi. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

a valencia il recupero delle foto degli alluvionati di un anno fa

© Tv2000.it - A Valencia il recupero delle foto degli alluvionati di un anno fa

