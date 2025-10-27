A Valencia il recupero delle foto degli alluvionati di un anno fa

Un anno fa, in Spagna, un nubifragio devastava Valencia: oggi si lavora ancora per recuperare ricordi. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - A Valencia il recupero delle foto degli alluvionati di un anno fa

Altre letture consigliate

Non poteva arrivare notizia peggiore da Borgo Panigale. Marc Márquez non tornerà in pista per il resto della stagione MotoGP, compresa la giornata di test post-stagionale a Valencia. Il recupero dopo l'intervento procede secondo i piani, ma il catalano dovrà - facebook.com Vai su Facebook

#MotoGP Stagione finita per Marc Marquez che salterà i Gran Premi di Portimao e Valencia, Test compresi. Ducati ha diffuso il seguente comunicato in materia, esplicativo della situazione e dei motivi che hanno comportato questa decisione. "Marc Márquez si - X Vai su X

Le foto delle disastrose alluvioni in Spagna - Martedì sera le forti piogge in corso dal giorno precedente hanno causato gravissime alluvioni in diverse zone del sud- Lo riporta ilpost.it

Spagna, Valencia colpita dalle alluvioni: morte e distruzione - Spagna, Valencia colpita dalle alluvioni: morte e distruzione Fango ovunque, case inagibili e auto spazzate via dalla furia delle acque: è disastrosa la situazione nella regione di Valencia colpita da ... Scrive ilgiornale.it

Mercato centrale a Valencia a disposizione per aiuti alluvionati - Il Mercato Centrale (Mercat Central) di Valencia, storica piazza commerciale con ampie vetrate liberty nel centro storico della città spagnola colpita dall'alluvione, si dichiara, sui social, "a ... ansa.it scrive