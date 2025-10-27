A Torino volontari in azione ai Giardini Reali | raccolti rifiuti e mozziconi nell’area giochi

Un intervento di cura e sicurezza per uno dei polmoni verdi più belli della città. Nella mattinata di sabato 25 ottobre, i volontari di Retake hanno realizzato un’azione ecologica all’interno dei Giardini Reali inferiori, concentrandosi in particolare sull’area giochi frequentata ogni giorno da. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

