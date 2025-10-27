In amore vale proprio tutto? Prendo spunto dall’emendamento che ha fatto scalpore che vieta l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole primarie e secondarie di primo grado per trattare qualcosa che spesso è stato oggetto della sua rubrica. Io ho sempre pensato che anziché l’educazione affettiva a scuola dovrebbe essere insegnato il galateo. Proprio come materia scolastica. Lo ammetto: io ho sempre amato i gesti galanti e i complimenti! Oramai siamo prevenuti e se una donna riceve un complimento è portata a pensare che quel complimento sia prodromico a ottenere “qualcosa” in cambio. Per paradosso quando riceve invece una vera e propria aggressione fisica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A scuola si dovrebbe insegnare il galateo