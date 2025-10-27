A scuola si dovrebbe insegnare il galateo
In amore vale proprio tutto? Prendo spunto dall’emendamento che ha fatto scalpore che vieta l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole primarie e secondarie di primo grado per trattare qualcosa che spesso è stato oggetto della sua rubrica. Io ho sempre pensato che anziché l’educazione affettiva a scuola dovrebbe essere insegnato il galateo. Proprio come materia scolastica. Lo ammetto: io ho sempre amato i gesti galanti e i complimenti! Oramai siamo prevenuti e se una donna riceve un complimento è portata a pensare che quel complimento sia prodromico a ottenere “qualcosa” in cambio. Per paradosso quando riceve invece una vera e propria aggressione fisica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La scuola non dovrebbe chiedere permesso per educare, voi cosa ne pensate? - facebook.com Vai su Facebook
Rete studenti mesi Belluno, fuori il fascismo dalla scuola. Scuola dovrebbe prendere provvedimenti contro questi individui #ANSA - X Vai su X
La polemica social tra Galateo e alcuni prof approda in Parlamento - Nato sulle pagine di Facebook, finisce in Parlamento un botta e risposta social tra il vicepresidente della Provincia di Bolzano e assessore alla scuola italiana, Marco Galateo, e alcuni insegnanti. Lo riporta rainews.it
Afd a scuola di galateo per stare in Parlamento - Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. corriere.it scrive