A Salerno debutta il Latin Taxi per la movida caraibica
SALERNO, 27 OTTOBRE 2025 – Nasce nel Salernitano il “Latin Taxi”, un servizio navetta dedicato a chi partecipa alle serate di ballo latino-americano. L’iniziativa, attiva ogni martedì, accompagna gli utenti al “Martedì Latino” del Bar Mediterraneo di Mercato San Severino e ne garantisce il rientro a domicilio. Il progetto è ideato dal ballerino Maurizio Bollo, che sottolinea l’obiettivo di offrire un contesto più sicuro per chi raggiunge le serate in locali notturni. «Chi partecipa può godersi la serata senza preoccuparsi del ritorno», spiega Bollo. Nel più recente appuntamento, 25 persone hanno usufruito del servizio, organizzato tramite prenotazione sui canali social degli organizzatori. 🔗 Leggi su Primacampania.it
Approfondisci con queste news
“UN PONTE PER DUE” DEBUTTA AL TEATRO DELLE ARTI DI SALERNO ED INAUGURA LA STAGIONE DI “TE VOGLIO BENE ASSAJE” È Salerno a fare da ponte tra risate e riflessioni. Al Teatro delle Arti di Salerno arriva in prima nazionale... - X Vai su X
“UN PONTE PER DUE” DEBUTTA AL TEATRO DELLE ARTI DI SALERNO ED INAUGURA LA STAGIONE DI “TE VOGLIO BENE ASSAJE” È Salerno a fare da ponte tra risate e riflessioni. Al Teatro delle Arti di Salerno arriva in prima nazionale... - facebook.com Vai su Facebook