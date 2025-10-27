a salerno debutta il latin taxi per la movida caraibica

SALERNO, 27 OTTOBRE 2025 – Nasce nel Salernitano il “Latin Taxi”, un servizio navetta dedicato a chi partecipa alle serate di ballo latino-americano. L’iniziativa, attiva ogni martedì, accompagna gli utenti al “Martedì Latino” del Bar Mediterraneo di Mercato San Severino e ne garantisce il rientro a domicilio. Il progetto è ideato dal ballerino Maurizio Bollo, che sottolinea l’obiettivo di offrire un contesto più sicuro per chi raggiunge le serate in locali notturni. «Chi partecipa può godersi la serata senza preoccuparsi del ritorno», spiega Bollo. Nel più recente appuntamento, 25 persone hanno usufruito del servizio, organizzato tramite prenotazione sui canali social degli organizzatori. 🔗 Leggi su Primacampania.it

