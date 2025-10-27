A Roma torna Unique il Market per chi ama l’artigianato e lo stile autentico

Romatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il grande successo del debutto di ottobre, Unique Market torna l’1 e 2 novembre con un nuovo e ricchissimo appuntamento dedicato all’artigianato di qualità e alle produzioni indipendenti.La location è sempre la suggestiva Industrie Fluviali, nel cuore dell’Ostiense: un’ex fabbrica. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

roma torna unique marketA Roma torna Unique, il Market per chi ama l’artigianato e lo stile autentico - Dopo il grande successo del debutto di ottobre, Unique Market torna l’ 1 e 2 novembre con un nuovo e ricchissimo appuntamento dedicato all’artigianato di qualità e alle produzioni indipendenti. Segnala romatoday.it

Unique Market a due passi dal Gazometro - Il 4 e 5 ottobre arriva a Roma la prima edizione di Unique, il market dedicato all’artigianato contemporaneo, all’originalità e alla ricerca di prodotti di qualità. Come scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Torna Unique Market