Commozione, applausi e occhi lucidi per l’ultimo saluto a Roma a Silvia Signorelli, giornalista e storico ufficio stampa dei maggiori teatri romani (Brancaccio, Sala Umberto, Spazio Diamante, Compagnia Moliere), scomparsa a 61 anni il 25 ottobre dopo una lunga malattia. L’ultimo saluto a Silvia Signorelli a Roma, gremita la Chiesa di Santa Chiara. Gremita di parenti, amici e colleghi la Chiesa di Santa Chiara a piazza dei Giuochi Delfici, dove in tanti hanno voluto stringersi accanto al marito Enrico Maragno. Molti i volti noti del mondo dello spettacolo che sono intervenuti alla cerimonia funebre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - A Roma l’ultimo saluto a Silvia Signorelli tra commozione e applausi sulle note di Battisti