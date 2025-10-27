a roma apre myo la gelateria che incontra la scienza

ROMA (ITALPRESS) – Apre nel cuore della capitale, in piazza Campo dè Fiori 51, MYO, la prima gelateria e pasticceria nata dalla collaborazione tra esperti del settore alimentare e della ricerca medico-scientifica, “con l'obiettivo di proporre dolci e gelati buoni, innovativi e adatti a tutti”, si legge in una nota. Alla base del progetto c'è l'idea di utilizzare il myo-inositolo insieme allo zucchero tradizionale in minore apporto, “mantenendo il piacere del gusto ma con un profilo metabolico più equilibrato”. Il myo-inositolo è una molecola naturale già presente nel nostro organismo, coinvolta in diversi processi biologici, tra cui il metabolismo di grassi e zuccheri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

