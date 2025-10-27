Firenze, 27 ottobre 2025 – Firenze rende omaggio al talento, alla bellezza e alla forza comunicativa della danza. Martedì 28 ottobre l’ Università di Firenze conferirà la laurea magistrale honoris causa in “Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione” a Roberto Bolle, star internazionale del balletto e simbolo dell’eccellenza artistica italiana nel mondo. La cerimonia a invito. La cerimonia, a invito, si terrà alle 10.30 nell’aula magna del rettorato. A consegnare il titolo sarà la rettrice Alessandra Petrucci, alla presenza del direttore del dipartimento di Lettere e Filosofia Simone Magherini, del presidente della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione Giovanni Zago e della prorettrice alla didattica Ersilia Menesini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Roberto Bolle la laurea honoris causa all’Università di Firenze