A Roberto Bolle la laurea honoris causa all’Università di Firenze
Firenze, 27 ottobre 2025 – Firenze rende omaggio al talento, alla bellezza e alla forza comunicativa della danza. Martedì 28 ottobre l’ Università di Firenze conferirà la laurea magistrale honoris causa in “Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione” a Roberto Bolle, star internazionale del balletto e simbolo dell’eccellenza artistica italiana nel mondo. La cerimonia a invito. La cerimonia, a invito, si terrà alle 10.30 nell’aula magna del rettorato. A consegnare il titolo sarà la rettrice Alessandra Petrucci, alla presenza del direttore del dipartimento di Lettere e Filosofia Simone Magherini, del presidente della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione Giovanni Zago e della prorettrice alla didattica Ersilia Menesini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Danza con me – Roberto Bolle and Friends al Teatro Carlo Felice di Genova il 14 luglio, vendite on line a partire dalle ore 15 del 7 marzo. - facebook.com Vai su Facebook
Roberto Bolle: “Carla Fracci ballò con le Kessler, Nureyev con i Muppets. Io porto la danza fuori dai teatri: bello stupire gli snob” - Anche perché sta tornando “OnDance”, dal 3 al 7 settembre all’Arco della Pace. ilgiorno.it scrive