A Rimini arte e impresa si incontrano a Ecomondo | Costruttori del Futuro

Dal 4 al 7 novembre, al quartiere fieristico di Rimini, WM Magenta e il Consorzio L’Igiene Urbana Evolution saranno a Ecomondo 2025 con la mostra immersiva “Costruttori del Futuro”: un’esperienza che intreccia arte e impresa per raccontare una sostenibilità che si traduce in azioni concrete. Un invito a incontrarsi e confrontarsi Giornalisti, stakeholder, visitatori e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - A Rimini arte e impresa si incontrano a Ecomondo: Costruttori del Futuro

Leggi anche questi approfondimenti

Successo di pubblico per la mostra "Rimini Proibita". Ecco un estratto per immagini dell'esposizione ai Palazzi dell'Arte di Rimini di "Rimini Proibita. Le parole di Pier Vittorio Tondelli nelle immagini di Marco Pesaresi" che fino all'8 dicembre 2025 rimarrà aper - facebook.com Vai su Facebook

IEG Rimini: Ecomondo 2025, Laboratorio dell’Innovazione Circolare tra startup, ricerca e imprese - Startup, ricerca e imprese si incontrano a Ecomondo 2025 per presentare proposte capaci di tradurre la scienza in soluzioni ambientali reali, dal ciclo ... Secondo chiamamicitta.it

A Rimini passeggiate nell’arte e nella storia: al via un weekend ricco di appuntamenti - Il fine settimana che sta prendendo il via a Rimini, offre ai visitatori un'occasione per immergersi nelle profonde radici storiche e artistiche della città e ... Secondo chiamamicitta.it

Arte digitale in mostra. Al VDA Award 2023, uomo e arte incontrano la tecnologia digitale - Le opere selezionate saranno presentate fino al 27 ottobre al Palacongressi di Rimini in occasione dell ... Lo riporta rainews.it