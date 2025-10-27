A Rimini arte e impresa si incontrano a Ecomondo | Costruttori del Futuro

Dal 4 al 7 novembre, al quartiere fieristico di Rimini, WM Magenta e il Consorzio L’Igiene Urbana Evolution saranno a Ecomondo 2025 con la mostra immersiva “Costruttori del Futuro”: un’esperienza che intreccia arte e impresa per raccontare una sostenibilità che si traduce in azioni concrete. Un invito a incontrarsi e confrontarsi Giornalisti, stakeholder, visitatori e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

