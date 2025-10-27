A Piacenza Expo la seconda edizione di Aquawatt l’evento internazionale su idroelettrico e rinnovabili

È bastata una sola edizione per fare di Aquawatt un vero e proprio punto di riferimento qualificato nell’ambito dell’idroelettrico e delle fonti energetiche rinnovabili. La mostra-convegno organizzata da Piacenza Expo – in programma mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre – ha infatti ottenuto la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

