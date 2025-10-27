A Novate Milanese un nuovo medico al posto di 3 che hanno lasciato il servizio

La buona notizia è che a Novate Milanese arriva un nuovo medico, la cattiva è che prende il posto di 3 che hanno lasciato. La situazione certamente migliora ma i problemi della mancanza cronica di medici di medicina generale  sul territorio non è risolta.  Grazie al lavoro congiunto e all’interlocuzione costante tra il Comune e . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Medici di base: in Lombardia 234mila cittadini sono rimasti senza. I casi di Novate e Bollate - A luglio 2024 la regione ha pubblicato un nuovo bando per medici di base nei territori più carenti di tutte le province. Scrive rainews.it

