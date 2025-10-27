A Napoli già montati gli alberi di Natale | tutte le strade con le luci e quando si accendono

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli già montati luci e alberi di Natale 2025: le installazioni sono partite a settembre, saranno accesi a metà novembre. L'anno scorso, invece, la cerimonia fu alla festa dell'Immacolata l'8 dicembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

napoli gi224 montati alberiA Napoli già montati gli alberi di Natale: tutte le strade con le luci e quando si accendono - A Napoli già montati luci e alberi di Natale 2025: le installazioni sono partite a settembre, saranno accesi a metà novembre ... Riporta fanpage.it

napoli gi224 montati alberiNapoli, il Natale è già arrivato: ecco alberi e luminarie - È già Natale in diverse fette di città: l’albero in piazza Borsa, la palla gigante tra piazza Trieste e Trento e il Plebiscito. Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Gi224 Montati Alberi