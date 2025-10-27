A Napoli assunzioni di 50 autisti di bus Anm entro Natale anche la metro Linea 6 fino a sera

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Approvato lo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso per autisti di Anm: saranno assunti a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

napoli assunzioni 50 autistiA Napoli assunzioni di 50 autisti di bus Anm, entro Natale anche la metro Linea 6 fino a sera - Approvato lo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso per autisti di Anm: saranno assunti a tempo indeterminato ... Riporta fanpage.it

napoli assunzioni 50 autistiNapoli, l'Anm decide di assumere altri 50 autisti - In data odierna il Consiglio di amministrazione di ANM ha approvato l’assunzione di 50 nuovi autisti con il conseguente scorrimento della relativa graduatoria di ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Assunzioni 50 Autisti