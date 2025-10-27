A Monza c' è la discarica mobile | arrivano le telecamere e i rifiuti abbandonati si spostano
Arrivano le foto-trappole e gli incivili si spostano, anche solo di qualche decina di metri. Perché, quel vizio di abbandonare i rifiuti, purtroppo non si riesce a debellare. Una sorta di “discariche mobili” quelle che ci sono in alcuni quartieri di Monza dove nei giorni scorsi sono state. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
