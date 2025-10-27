A Montemurlo il Lettore dell’anno è Gabriele 5 anni e 194 libri presi in prestito

Montemurlo, 27 ottobre 2025 - Sabato scorso la biblioteca comunale “Bartolomeo Della Fonte” di Montemurlo ha compiuto 22 anni dal suo trasferimento nelle sale di Villa Giamari e ha festeggiato premiando i piccoli lettori che durante l’anno hanno preso più libri in prestito. Per tutti i vincitori, ecco una pergamena celebrativa e un un libro come dono. Sul gradino più alto del podio si è classificato Gabriele Bartolett i, 5 anni, che ha preso in prestito 194 libri, secondo posto per Noemi Stampigli, 10 anni, e 133 libri (assente alla premiazione) e terzo posto per Enea Dell’Anese, 8 anni e 124 libri letti durante l’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

