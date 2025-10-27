A Mondello la cerimonia della prima edizione del concorso letterario L' Approdo Narrativo | ecco i premiati

Si è conclusa sabato 25 ottobre la prima edizione del Concorso letterario "L’Approdo Narrativo", organizzato dall'Associazione Culturale Rigatonidea e inserito nel progetto "Mondello Aurea Maris", nato per valorizzare le eccellenze siciliane e favorire il dialogo culturale nazionale. La cerimonia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it