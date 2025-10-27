A Mola di Bari otto spettacoli per raccontare il presente con intelligenza e leggerezza al via con ' Algoritmo | Lui e l’AI'

Baritoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sipario del Teatro Van Westerhout sta per riaprirsi e lo farà con una stagione che mescola comicità e dramma, riflessione e ironia, grandi nomi della scena nazionale e interpreti pugliesi di talento. Otto appuntamenti, da novembre ad aprile, che confermano Mola come uno dei centri più vitali. 🔗 Leggi su Baritoday.it

