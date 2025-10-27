A Modena l’europarlamentare Annalisa Corrado imbarcata sulla Global Sumud Flottilla

Per Gaza: c’è un prima e un dopo la Flottilla. Questo il titolo dell’incontro pubblico che, promosso dalla Federazione provinciale del Partito Democratico di Modena, si svolgerà lunedì 27 ottobre alle ore 18.30 presso la Sala Polivalente Officina Windsor Park, in strada San Faustino 155U a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

