La ristorazione italiana si apre a un nuovo orizzonte di inclusione: FIPE-Confcommercio e Progetto Itaca lanciano un percorso che intreccia competenze, sensibilità e opportunità, usando il cibo come linguaggio condiviso. “La mente e il cuore con il cibo” mette al centro persone, storie e relazioni, trasformando la formazione in occasione concreta di riscatto. Un’alleanza per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - A Milano un corso di ristorazione che promuove la salute mentale