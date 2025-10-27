A Milano un corso di ristorazione che promuove la salute mentale

La ristorazione italiana si apre a un nuovo orizzonte di inclusione: FIPE-Confcommercio e Progetto Itaca lanciano un percorso che intreccia competenze, sensibilità e opportunità, usando il cibo come linguaggio condiviso. “La mente e il cuore con il cibo” mette al centro persone, storie e relazioni, trasformando la formazione in occasione concreta di riscatto. Un’alleanza per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

a milano un corso di ristorazione che promuove la salute mentale

