È A MECHELEN, nel cuore del Belgio, che nascono le patatine Pringles destinate ai mercati di tutta Europa, Italia compresa. Dietro alla particolarità geometrica di ogni chip, alla forma a sella e all’inconfondibile tubo ipercolorato, c’è un sito produttivo che unisce storia, tecnologia e sostenibilità: una vera "fabbrica del futuro". Il titolo, che certifica le imprese europee più avanzate nella trasformazione digitale e sostenibile, premia l’impegno dello stabilimento Pringles di Mechelen nello sviluppo di processi intelligenti e prodotti sostenibili, nella gestione attenta di energia e materiali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - A Mechelen la "Fabbrica del futuro" targata Pringles