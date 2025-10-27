A Massimo Bernardini il Premio Pordenone Musica 2025

Giornalista, conduttore e autore televisivo di programmi di punta sulla Rai come Tv Talk e Nessun Dorma. Stiamo parlando di Massimo Bernardini, una delle personalità di spicco della divulgazione culturale italiana. Sarà lui al centro dell'undicesima edizione del Premio Pordenone Musica – Educare. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

