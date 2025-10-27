A Legnano il grazie di Avis | 1.700 donatori sul palco
Una mattina di festa ha riunito la città al Teatro Galleria di Legnano: domenica 26 ottobre la sezione Avis Legnano “Cristina Rossi” ha celebrato i propri donatori, oltre 1.700 premiati per l’impegno costante. Un appuntamento che racconta una comunità coesa, capace di trasformare il dono in un gesto quotidiano. Una comunità che cresce attorno al . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
