A Legnano il grazie di Avis | 1.700 donatori sul palco

Sbircialanotizia.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mattina di festa ha riunito la città al Teatro Galleria di Legnano: domenica 26 ottobre la sezione Avis Legnano “Cristina Rossi” ha celebrato i propri donatori, oltre 1.700 premiati per l’impegno costante. Un appuntamento che racconta una comunità coesa, capace di trasformare il dono in un gesto quotidiano. Una comunità che cresce attorno al . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

a legnano il grazie di avis 1700 donatori sul palco

© Sbircialanotizia.it - A Legnano il grazie di Avis: 1.700 donatori sul palco

Scopri altri approfondimenti

legnano grazie avis 1700Oltre 1.700 premiati alla festa del donatore di AVIS Legnano - Si è svolta ieri, domenica 26 ottobre, al teatro Galleria di Legnano la festa del donatore della sezione AVIS cittadina “Cristina Rossi”. Secondo settenews.it

Da Legnano alla presidenza di Avis Lombardia: Pierangelo Colavito guida dei donatori di sangue - LEGNANO – Avis Legnano accoglie con grande soddisfazione la nomina di Pierangelo Colavito a presidente di Avis Lombardia, avvenuta nel corso della prima riunione del nuovo consiglio direttivo ... Segnala laprovinciadivarese.it

Legnano, "le sacche di sangue dell'Avis sono sicure" - La rassicurazione arriva dal presidente della sezione cittadina, dopo il contagio di un donatore residente nel rione Canazza. Lo riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Legnano Grazie Avis 1700