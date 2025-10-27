A Latina arriva Ikea ma è un plan and order point
Apre a Latina il punto Ikea plan and order. La data di apertura, presso il centro commerciale Latina Fiori, è fissato per il 29 ottobre.Cosa c'è da sapereIl punto Ikea di Latina, però, non sarà un megastore, quelli a cui siamo abituati a Roma, per esempio, ma il “plan and order”, come quello di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Approfondisci con queste news
Arriva da Latina, è alla seconda esperienza in Coppa del Mondo e arriva da una stagione estiva e autunnale positiva. La sua vigilia a Sölden - facebook.com Vai su Facebook