A House of Dynamite | La recensione del film

Presentato in anteprima a Venezia 82, A House of dynamite diretto da Kathryn Bigelow è attualmente disponibile nel catalogo Netflix; vi presentiamo la nostra recensione. Quando un missile di provenienza ignota viene lanciato contro gli Stati Uniti, inizia una corsa contro il tempo per stabilire chi ne sia responsabile e come reagire. La nostra recensione di A House of Dynamite. A House of Dynamite è un film che non si limita a raccontare una crisi: la incarna, la distilla, la fa esplodere lentamente sotto gli occhi dello spettatore. Kathryn Bigelow costruisce un’opera che si muove come un meccanismo a orologeria, dove ogni battito di ciglia è un secondo perso, ogni silenzio è un grido trattenuto. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - A House of Dynamite | La recensione del film

Argomenti simili trattati di recente

Mostra di Venezia. E arrivato nelle sale cinematografiche e su Netflix A house of dynamite. Fuor di metafora la casa a rischio esplosione perché piena di dinamite è l’intero mondo nel quale ci troviamo a sopravvivere. La critica di Ivan Andreoli. - facebook.com Vai su Facebook

A House of Dynamite, la paura secondo Kathryn Bigelow: "Il mondo è in pericolo. La diplomazia? Oggi è nulla" - X Vai su X

A House of Dynamite recensione: un gran film tra paranoia e minaccia nucleare - Nel nuovo film di Kathryn Bigelow, una minaccia nucleare di origine incerta minaccia la sicurezza degli Stati Uniti. Lo riporta cinema.everyeye.it

A House of Dynamite è un successo su Netflix, ma il pubblico è infuriato per il finale - Dopo la premiere veneziana, fanno discutere le scelte narrative di Kathryn Bigelow, anche se la critica premia il thriller tesissimo su Rottone Tomatoes. movieplayer.it scrive

Kathryn Bigelow è in splendida forma e il suo “A House of Dynamite” è un film imperdibile - Un missile proveniente dall'Asia ma senza un punto lancio preciso sta per colpire Chicago. iodonna.it scrive