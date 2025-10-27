A House of Dynamite | Kathryn Bigelow e l' evoluzione del war movie
Da K-19 e The Hurt Locket fino ad A House of Dynamite. Come la regista premio Oscar ha plasmato una nuova visione del genere di guerra, aggiornandolo per leggere il momento storico degli Stati Uniti d'America. Vedendo A House of Dynamite non sembra che Kathryn Bigelow sia in procinto di spegnere 74 candeline, anzi. La regista ha firmato una nuova evoluzione del war movie, che guarda al cinema del passato e in un certo senso chiude un ipotetico cerchio che la regista aveva aperto ormai 23 anni fa, giungendo a delle conclusioni che probabilmente non si sarebbe mai aspettata. Il titolo parte come sempre dalla riflessione su come la guerra sia la modalità di codificazione ideale per leggere il momento storico degli Stati Uniti e poggia sulla tipica lucidità della regista, tanto nei giochi metaforici quanto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
News recenti che potrebbero piacerti
Mostra di Venezia. E arrivato nelle sale cinematografiche e su Netflix A house of dynamite. Fuor di metafora la casa a rischio esplosione perché piena di dinamite è l’intero mondo nel quale ci troviamo a sopravvivere. La critica di Ivan Andreoli. - facebook.com Vai su Facebook
A House of Dynamite, la paura secondo Kathryn Bigelow: "Il mondo è in pericolo. La diplomazia? Oggi è nulla" - X Vai su X
A House of Dynamite: la spiegazione del finale e il significato del nuovo film di Kathryn Bigelow - Scopri la spiegazione del finale di A House of Dynamite, il film di Kathryn Bigelow che riflette su potere, caos e responsabilità nucleare. Segnala cinefilos.it
A House of Dynamite: guida al cast e ai personaggi del film di Kathryn Bigelow - La guida al cast e ai personaggi di A House of Dynamite, il nuovo film della regista Premio Oscar Kathryn Bigelow disponibile su Netflix. Da cinematographe.it
Kathryn Bigelow è in splendida forma e il suo “A House of Dynamite” è un film imperdibile - Un missile proveniente dall'Asia ma senza un punto lancio preciso sta per colpire Chicago. Secondo iodonna.it