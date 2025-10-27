Dopo la premiere veneziana, fanno discutere le scelte narrative di Kathryn Bigelow, anche se la critica premia il thriller tesissimo su Rottone Tomatoes. Dopo aver catturato l'attenzione del pubblico della Mostra di Venezia, A House of Dynamite, nuova fatica della regista premio Oscar Kathryn Bigelow, facendo discutere gli utenti dello streamer, affascinati dal thriller ad alta tensione, ma perplessi per via del finale. Scritto dall'ex presidente di NBC News Noah Oppenheim, A House of Dynamite racconta le reazioni della Casa Bianca e della Difesa americana di fronte a un missile nucleare lanciato da una nazione straniera non meglio identificata che punta su Chicago. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - A House of Dynamite è un successo su Netflix, ma il pubblico è infuriato per il finale