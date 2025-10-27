A House of Dynamite Cosa accadrebbe in caso di attacco atomico agli Usa?

Il film “A House of Dynamite” di Kathryn Bigelow, presentato in concorso allo scorso Festival di Venezia, è uscito su Netflix da pochi giorni. Bigelow, la sola donna ad avere conquistato un Oscar alla regia (nel 2009 per “The Hurt Locker”), torna al cinema dopo una pausa di otto anni; come già fatto in “Zero Dark Thirty”, titolo sulla cattura di Osama Bin Laden, concentra una intera narrazione su una emergenza estrema che implica una serie di decisioni difficili e da prendere in pochissimo tempo. Stavolta lo spettatore viene introdotto alle dinamiche di potere nella stanza dei bottoni per antonomasia, quella del governo statunitense. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "A House of Dynamite". Cosa accadrebbe in caso di attacco atomico agli Usa?

