A Giano dell' Umbria la ventesima edizione de La Mangiaunta

Perugiatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giano dell’Umbria si prepara ad accogliere la 20° edizione de La Mangiaunta, la manifestazione più importante del borgo che dal 31 ottobre al 2 novembre animerà il centro storico con tre intense giornate dedicate all’olio extravergine d’oliva dei produttori locali. L’edizione 2025 è stata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

