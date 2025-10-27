A Gatteo al via la riqualificazione di via Deledda | previsto anche l’allargamento della carreggiata
È stata affidata la gara d’appalto per la ristrutturazione di via Grazia Deledda a Gatteo paese, un intervento volto a migliorare la sicurezza, la funzionalità e la qualità urbana della zona.Il progetto di riqualificazione di via Grazia Deledda prevede l’allargamento della carreggiata, al fine di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
