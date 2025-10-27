A Firenze il 26° Summit Internazionale di Ufologia
Il 26° Summit Internazionale di Ufologia di Firenze, organizzato dal GAUS in collaborazione con Extremamente, FREE e Oltre la Terra, si terrà domenica 9 novembre 2025 presso lo Starhotel Michelangelo (Viale Fratelli Rosselli, 2).Uno dei più importanti convegni mai organizzati dall'associazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
