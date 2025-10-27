Venezia, 27 ottobre 2025 – Contestazioni all’università Ca' Foscari di Venezia dove si doveva tenere un incontro tra Antonio Calò presidente di Ve.Ri.Pa. ed Emanuele Fiano presidente di ‘Sinistra per Israele - Due Popoli, Due Stati’. A denunciarlo è l’ufficio stampa di ‘Sinistra per Israele - Due Popoli Due Stati’, che riferisce come all’ex deputato del Pd sia stato impedito “di parlare al grido incessante: 'fuori i sionisti dall'università'”. “Doveva essere un dialogo per la pace a sostegno di un percorso tra i due popoli e invece sedicenti gruppi della sinistra giovanile hanno impedito al presidente di ‘Sinistra per Israele - Due Popoli Due Stati’ di parlare, al grido incessante: 'fuori i sionisti dall'università'. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - A Fiano impedito di parlare alla Ca’ Foscari di Venezia: “Fuori i sionisti dall’università”