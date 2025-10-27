A Fiano impedito di parlare alla Ca’ Foscari di Venezia | Fuori i sionisti dall’università
Venezia, 27 ottobre 2025 – Contestazioni all’università Ca' Foscari di Venezia dove si doveva tenere un incontro tra Antonio Calò presidente di Ve.Ri.Pa. ed Emanuele Fiano presidente di ‘Sinistra per Israele - Due Popoli, Due Stati’. A denunciarlo è l’ufficio stampa di ‘Sinistra per Israele - Due Popoli Due Stati’, che riferisce come all’ex deputato del Pd sia stato impedito “di parlare al grido incessante: 'fuori i sionisti dall'università'”. “Doveva essere un dialogo per la pace a sostegno di un percorso tra i due popoli e invece sedicenti gruppi della sinistra giovanile hanno impedito al presidente di ‘Sinistra per Israele - Due Popoli Due Stati’ di parlare, al grido incessante: 'fuori i sionisti dall'università'. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Respinta in Commissione Pesca al Parlamento Europeo una norma assurda che, imponendo regole sulle grandezze delle vongole, avrebbe impedito ai nostri pescatori dell’Adriatico e ai ristoratori di fare il loro lavoro. La sostenibilità ambientale è un tema im Vai su Facebook
A Fiano impedito di parlare alla Ca’ Foscari di Venezia: “Fuori i sionisti dall’università” - A denunciarlo è l’ufficio stampa di ‘Sinistra per Israele - Si legge su quotidiano.net