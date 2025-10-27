A Fagagna la presentazione di L' arte di saperla raccontare
Giovedì 30 ottobre alle 18 e 30, nella Sala Asquini di Cjase Cocel a Fagagna, si terrà la presentazione ufficiale del libro "L'arte di saperla raccontare" (Gaspari Editore). Il volume ripercorre la storia di Aipem, la più longeva agenzia di comunicazione indipendente italiana, fondata da Paolo.
