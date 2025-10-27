A due anni cade giocando Rischia la vita
PALAZZOLO (Bergamo) Ore di apprensione per i parenti di una bimba di origini marocchine, nata in Italia e residente con la famiglia a Telgate. La piccola di due anni è ricoverata in condizioni gravissime al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove medici e infermieri stanno facendo il possibile per salvarle la vita. La bimba, secondo la prima ricostruzione, è caduta e ha battuto il capo mentre giocava con il cuginetto. Si trovava in casa di alcuni parenti che vivono a Palazzolo sull’Oglio, a pochi chilometri di distanza da Telgate ma in provincia di Bergamo. L’incidente è accaduto nella serata di sabato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
