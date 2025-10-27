A Cori arriva Antichi Sapori Pontini

Latinatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tuffo nelle meraviglie enogastronomiche locali, osservate anche dal punto di vista nutrizionale, sarà Antichi Sapori Pontini, la manifestazione organizzata dall’associazione culturale “Il Corace” con il contributo e il patrocino della Regione Lazio ed i patrocini del Consiglio Regionale Lazio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

