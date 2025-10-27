A Città del Messico una gara finalmente splendida
Città del Messico regala un week end da leone a Lando Norris. L'inglese è il nuovo leader del Mondiale a quattro gare e due sprint dall'ultima bandiera a scacchi.
Così a Città del Messico ? https://mdst.it/3Jv7meD #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
A Città del Messico una gara finalmente splendida - Se l'olandese vuole vincere il suo quinto mondiale consecutivo non può più arr ... Come scrive ilfoglio.it
F1 Gp Messico, la gara in diretta: Norris vince davanti a Leclerc che si difende da Verstappen. Piastri 5°, Hamilton 8° - Il britannico della McLaren domina al termine di un weekend perfetto ed è il nuovo leader del Mondiale. Lo riporta corriere.it
GP Messico – Strategia gara: gestione termica fattore chiave. Soprattutto per la Ferrari - Lando Norris è stato autore di un giro che resterà impresso. Segnala msn.com